WSJ: Мін’юст США випадково оприлюднив імена 43 жертв Джеффрі Епштейна — серед них є неповнолітні

Новини

Getty Images / «Бабель»

У новій порції опублікованих файлів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна Міністерство юстиції США не видалило персональні дані щонайменше 43 жертв. Серед них ті, хто раніше не розкривав свою особу публічно або був неповнолітнім на момент вчинення насильства.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, вивчивши архів нових документів зі справи покійного фінансиста.

Хоча Мінʼюст США був зобов’язаний приховати всі імена жертв перед публікацією матеріалів у справі Епштейна, повні імена кількох жінок зустрічалися у документах понад сто разів.

Крім цього, у файлах фігурує понад 20 імен неповнолітніх жертв. Під час пошуку за ключовими словами на сайті Мінʼюсту можна знайти також особисті дані та домашні адреси жінок.

Жертви повідомили, що після розміщення файлів, де розкриваються їхні імена, вони почали зазнавати онлайн-булінгу.

Медіа зазначає, що деякі пропуски у редагуванні виглядають незвично. Наприклад, в одному електронному листі 2008 року, де прокурори США обговорюють список жертв, з якими потрібно зв’язатися, десять імен заштриховані, а одне, що було посеред списку, залишили відкритим.

Інший документ 2016 року містить довгий список жінок, яких ідентифікують як жертв Епштейна. У ньому заштриховано лише одне ім’я, тоді як решта імен і прізвищ були публічними.

В одному електронному листуванні 2014 року між жертвою та чоловіком-скаутом модельного агентства, який завербував її до мережі Епштейна, електронну адресу скаута заштриховано, тоді як адресу жертви — ні.

У Мін’юсті заявили, що витратили тижні на редагування матеріалів і почали тимчасово знімати документи після виявлення помилок. Заступник генпрокурора США Тодд Бланш сказав, що відомство оперативно виправляє порушення, але вони нібито становлять лише «0,001% матеріалів».

Адвокати постраждалих стверджують, що попередили відомство про список із 350 жертв, але Мін’юст не перевірив, чи спрацювало редагування. За їхніми словами, Мінʼюст очікує, що жертви самі знаходитимуть свої дані в мільйонах сторінок і подаватимуть запити на їхнє видалення.

«Ми повідомили їх про проблему протягом години після виходу. Це серйозна помилка, немає жодного виправдання тому, що її не було негайно виправлено, якщо це не було зроблено навмисно», — наголосив один із захисників жертв.

Адвокати звернулися до федеральних суддів з вимогою тимчасово закрити сайт з документами, провести повний аудит і призначити незалежного контролера процесу редагування.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. Там, зокрема, ім’я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів, але доказів неправомірних дій з його боку там немає.