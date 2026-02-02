Трамп згадується у файлах фінансиста Джеффрі Епштейна понад 38 тисяч разів

Новини

Getty Images / «Бабель»

У файлах Джеффрі Епштейна ім’я Дональда Трампа згадується понад 38 тисяч разів у більш як 5 300 файлах, однак доказів неправомірних дій з його боку там немає.

Про це пише The New York Times.

Йдеться про новини, публічні матеріали та листування, які надходили на електронну пошту Епштейна. Прямого листування між Трампом і Епштейном у документах не виявили. Лише частина файлів датована початком 2000-х років — періодом, коли вони підтримували дружні стосунки.

У документах також ідеться, що навіть після розриву контактів Епштейн стежив за життям Трампа й намагався використати його політичний злет у власних інтересах. Окремі жертви Епштейна згадують, що бували в маєтку «Мар-а-Лаго» або зустрічалися з Трампом, однак ці свідчення не містять звинувачень у незаконних діях.

Трамп заперечує будь-які правопорушення, пов’язані з Епштейном. У Міністерстві юстиції США заявили, що оприлюднені файли не дають підстав для подальшого розслідування щодо чинного президента.

В одному з файлів опублікували листування між Джеффрі Епштейном і Стівом Бенноном — колишнім радником Трампа. До листування було прикріплене фото, на якому Трамп виступає з промовою, але його обличчя повністю закрили чорним прямокутником.

Крім того, у грудні Мін’юст США спочатку виклав, а потім швидко прибрав з сайту фотографію маєтку Епштейна в Нью-Йорку. Причина — на знімку в шухляді було видно фото Дональда Трампа в оточенні жінок. Пізніше фото повернули у публічний доступ, пояснивши, що тимчасово його видаляли нібито для захисту жертв.

The New York Times звертає увагу, що це виглядає як спроба мінімізувати присутність імені та образу чинного президента у справі Епштейна, навіть попри те що документи не містять доказів його незаконних дій.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

19 грудня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, є багато світлин відомих людей. Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом.

Новий масив документів Мін’юст США опублікував 30 січня. У них знайшли інформацію про те, що у засновника Microsoft Білла Гейтса знайшли інфекцію, що передається статевим шляхом, після спілкування з «російськими дівчатами», а Епштейн допомагав йому придбати ліки.