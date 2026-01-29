Компанія «Лукойл» передала паливну інфраструктуру аеропорту Кишинева у власність держави

Новини

Російська компанія «Лукойл» передала паливну інфраструктуру Кишинівського міжнародного аеропорту у державну власність Молдови.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики країни.

У відомстві зазначили, що угоду про передачу активів підписали Агентство публічної власності, Кишинівський аеропорт та «Лукойл». Рішення ухвалили на виконання постанови Ради з питань інвестицій держбезпеки, яку прийняли 15 грудня 2025 року.

Тоді ж рада заборонила компанії працювати у стратегічно важливих для державної безпеки секторах і зобов’язала повернути ситуацію до стану, що існував до 2005 року — до моменту, коли паливна інфраструктура аеропорту перейшла під контроль «Лукойлу».

«Лукойл» мав передати інфраструктуру державі до 9 січня 2026 року. Через невиконання цього рішення компанію 16 січня оштрафували на близько $295 тисяч. У Міненергетики повідомили, що цього тижня штраф сплатили.

Ще 7 листопада міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявляв, що Молдова готується викупити активи «Лукойлу», що володіє мережею АЗС і приватним паливним складом — єдиним на території аеропорту Кишинева.

Документи про передачу активу сторони підписали 12 листопада, а вже наступного дня оформили передачу майна безоплатно. Однак компанія не виконала рішення вчасно. Після цього влада наклала на неї штраф і надала додатковий термін для передачі майна.

Проте компанія офіційно відмовилася підписувати акт прийняття-передання. Відповідний лист державні органи отримали в середині січня. У Lukoil-Moldova пояснили свою відмову тим, що не мають погодження від єдиного засновника — компанії Lukoil International GmbH.

Санкції США проти «Лукойлу»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти» та їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У листопаді Болгарія заявила, що готує закон, який дозволить конфіскувати російський НПЗ «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільший нафтопереробний завод на Балканах, який забезпечує приблизно 80% палива Болгарії, а потім продати його новому власнику.

Водночас компанія «Лукойл» заявила, що її закордонні активи планує викупити швейцарська компанія Gunvor. Але Gunvor відмовилася від купівлі закордонних активів «Лукойлу» після того, як США пригрозили, що не дадуть компанії ліцензії на діяльність і прибуток.