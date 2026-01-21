Ексмера Одеси Труханова відпустили з-під домашнього арешту
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Геннадій Труханов / Telegram
Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.
Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Олександр Лисак.
Запобіжний захід для Труханова змінили на особисте зобовʼязання, з нього також зняли електронний браслет.
Ексмера Одеси та інших посадовців міськради підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей. Справа стосується подій 30 вересня, коли через зливу в Одесі загинули девʼятеро людей, зокрема 9-річна дитина.
31 жовтня суд відправив колишнього мера Одеси під домашній арешт до 28 грудня і зобовʼязав його носити електронний браслет. Запобіжні заходи обрали ще вісьмом одеським чиновникам.
Інші підозри Труханову
Також колишнього мера Одеси підозрюють у незаконному заволодінні землею. За даними слідства, у 2016—2019 роках Труханов із поплічниками розробив схему незаконної передачі землі Одеської громади під забудову. Через це громада зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.
18 листопада за нього внесли заставу — 42 мільйони гривень. За словами адвоката, гроші на заставу дали 25 людей.
- 14 жовтня Труханова позбавили громадянства України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.
- Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.