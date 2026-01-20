Трамп вигадав нову причину для захоплення Гренландії. Цього разу звинуватив Британію

Новини

Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа демонструє слабкість, зокрема через рішення Великої Британії передати Чагоські острови Маврикію, і саме тому США мають взяти під контроль Гренландію.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп різко розкритикував рішення Лондону передати Чагоські острови Маврицію, назвавши його «актом повної слабкості» та «великою дурістю». За його словами, такі кроки лише заохочують Китай і Росію, які «визнають лише силу». Трамп заявив, що саме подібні рішення союзників по НАТО є частиною «довгого списку причин», чому з міркувань національної безпеки США мають отримати контроль над Гренландією.

Він окремо згадав острів Дієго-Гарсія, де розташована спільна американо-британська військова база, і звинуватив Британію в тому, що вона «без жодної причини» віддає стратегічно важливу територію.

Уряд Великої Британії у відповідь наголосив, що угода з Маврицієм не загрожує безпеці та гарантує роботу бази на Дієго-Гарсії щонайменше на 99 років. Лондон також підкреслив, що угоду раніше підтримали США та інші союзники по розвідспільноті Five Eyes.

Велика Британія формально погодилася передати контроль над Чагоськими островами Маврикію в жовтні 2024 року, залишивши для себе частину ключового острова Дієго-Гарсія, де розташована військова база.

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «золотого купола» і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 мільярдів.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у звʼязку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.