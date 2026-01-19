Трамп: Європа має зосередитися на війні Росії проти України, а не на Гренландії

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни мають зосередити увагу на війні Росії проти України, а не на суперечках довкола Гренландії.

Про це йдеться в телефонному інтервʼю Трампа NBC News.

Він різко розкритикував позицію європейських лідерів, які виступають проти його ідеї щодо контролю США над Гренландією. За словами президента, питання безпеки Європи полягає насамперед у війні Росії проти України.

«Європа повинна зосередитися на війні з Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії», — сказав він.

Він також відмовився прямо відповісти на запитання, чи готовий він застосувати силу, щоб захопити напівавтономну територію Данії. На пряме запитання журналістів він сказав лише: «Без коментарів».

Водночас Трамп підтвердив, що має намір чинити економічний тиск на європейських союзників. За його словами, США запровадять 10% мита проти Данії та ще семи європейських країн, якщо ті не погодяться на угоду щодо Гренландії. Він наголосив, що зробить це «стовідсотково».

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «золотого купола», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 млрд.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.