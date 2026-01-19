Китай уперше запустив військовий дрон у бік Тайваню

Новини

Уранці в суботу, 17 січня, китайський військовий безпілотник уперше залетів у повітряний простір Тайваню, провівши там кілька хвилин поблизу острова Пратас.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними тайванського оборонного відомства, китайський розвідувальний дрон перебував у повітряному просторі острова Пратас близько чотирьох хвилин. Острів розташований у південній частині Тайванської протоки, приблизно за 400 км від основного острова Тайваню.

Безпілотник летів на висоті, недосяжній для тайванських засобів ППО. Після попереджень, які Тайвань передав по міжнародних радіочастотах, дрон залишив цей район.

Китайські військові заявили у соцмережах, що політ був «законним і правомірним тренуванням».

У Міноборони Тайваню зазначили, що інцидент є черговим прикладом військового тиску з боку Пекіну. Тайвань відкидає претензії Китаю на свою територію і за президента Лая Цінде активніше зміцнює оборону, щоб стримати можливу атаку.

Відносини Китаю, Тайваню та США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів серединної лінії в Тайванській протоці. У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Цього літа президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів — через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з його очільником Сі Цзіньпіном.

26 грудня Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей у відповідь на постачання зброї Тайваню.

У грудні армія Китаю провела бойові навчання навколо Тайваню після того, як США оголосили про пакет військової допомоги Тайбею на $11 млрд — один із найбільших за весь час.