Медіа: США намагалися таємно зібрати інформацію про військові обʼєкти в Гренландії

The Wall Street Journal

У 2025 році США через неофіційні канали намагалися отримати від данських військових у Гренландії інформацію про порти, авіабази та інші військові об’єкти на острові.

Про це повідомляє данське видання Berlingske з посиланням на документи Міноборони та Збройних сил Данії — їх суттєво зредагували з міркувань національної безпеки.

За даними медіа, у січні 2025 року американський військовий двічі звертався до данського військового командування в Гренландії з проханням надати додаткову інформацію.

Перший запит надійшов 16 січня 2025 року. Уже 26 січня Міноборони Данії дізналося, що та сама неназвана людина звернулася з новим запитом.

За даними видання, йшлося, ймовірно, про інфраструктуру Гренландії, включно із критично важливими військовими об’єктами. Така інформація була б потенційно важливою для планування вторгнення військ США на острів.

Наразі невідомо, чи передали зрештою інформацію Сполученим Штатам.

Berlingske також зазначає, що на початку того ж місяця, 7 січня, до Гренландії приїздив син президента США Дональд Трамп — молодший.

Посольство США в Копенгагені в коментарі виданню заявило, що «нікого не має дивувати», що Вашингтон підтримує контакти з партнерами в Данії та Гренландії, адже сторони «співпрацюють для гарантування безпеки в межах Альянсу та в Арктичному регіоні».

США і Гренландія

У грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters із посиланням на джерела 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США. Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.

Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «золотого купола», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому. NBC News писало, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова. Експерти оцінили, що це може обійтися Штатам у $700 млрд.

Після чергових погроз президента США Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії «у зв’язку з навчальною діяльністю» за участі європейських партнерів.

У відповідь на це Трамп заявив, що з лютого вводить мита проти восьми країн, які відправили до Гренландії військових. Крім Данії, йдеться про Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію.