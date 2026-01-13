Співак KHAYAT став десятим фіналістом Нацвідбору на «Євробачення-2026»

Новини

ado.khayat / Instagram

За результатами глядацького голосування в «Дії» співак KHAYAT став десятим фіналістом Національного відбору на «Євробачення-2026». Це вже четверта його спроба потрапити на пісенний конкурс.

Про це повідомляє «Суспільне Культура».

Глядацьке голосування в застосунку «Дія» тривало з 8 по 13 січня. У ньому взяли участь 283 160 людей. За KHAYAT віддали голос 91 758 людей — це 32,41 %.

Тепер співак разом з девʼятьма учасниками, обраними за результатами прослуховувань, виступить у фіналі Нацвідбору 7 лютого. Його нова пісня має назву «Герци».

KHAYAT вже тричі брав участь у Національному відборі на «Євробачення» — у 2019, 2020 і 2025 роках. Зокрема, у 2020-му він здобув друге місце у фіналі, поступившись гурту Go-A.

Цьогоріч співак позмагається за шанс представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі з такими артистами:

Jerry Heil;

Laud;

Lelékа;

Molodi;

Monokate;

Mr. Vel;

The Elliens;

Valeriya Force;

«ЩукаРиба».

Що відомо про «Євробачення-2026»

Ювілейний, 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії Відні у 2026 році.

Перший півфінал конкурсу відбудеться 12 травня, а другий — 14 травня. Гранд-фінал пройде 16 травня 2026 року на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Відень уже втретє прийматиме наймасштабніший музичний конкурс. Уперше це сталося в 1967 році, після перемоги Удо Юргенса з піснею “Merci Chérie” у 1966 році. Вдруге — у 2015 році, коли завдяки перемозі Кончіти Вурст місто мало честь провести 60-й конкурс. Тепер, завдяки перемозі JJ з піснею “Wasted Love” конкурс знову повертається до столиці Австрії.