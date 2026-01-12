NYT: Російські системи ППО у Венесуелі не були підʼєднані до радарів, а деякі компоненти залишалися на складах

Новини

Передові російські системи ППО, що стоять на озброєнні Венесуели не були підʼєднані до радарів, коли американські вертольоти увійшли в повітряний простір, щоб захопити президента Ніколаса Мадуро.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела серед нинішніх та колишніх американських чиновників.

Російські системи ППО С-300 та Бук-М2 мали стати потужним символом тісних звʼязків між Венесуелою та Росією. Венесуела урочисто оголосила про їхню купівлю Росії у 2009 році на тлі напруженості у відносинах з Вашингтоном. Тодішній Уго Чавес проголосив цю зброю стримуючим фактором проти американської агресії.

Але Венесуела не змогла обслуговувати та експлуатувати їх. Крім того, аналіз фотографій, відео та супутникових знімків, який провели журналісти The New York Times, показав, що деякі компоненти протиповітряної оборони на момент атаки все ще перебували на складі, а не були в робочому стані. У сукупності дані свідчать про те, що, попри місяці попереджень, Венесуела не була готова до американського вторгнення.

Двоє колишніх американських чиновників стверджували, що Росія, можливо, непомітно дозволила військовій техніці, яку продала Венесуелі, прийти в непридатність, щоб уникнути більшого конфлікту з Вашингтоном. Якби венесуельські військові збили американський літак удар у відповідь для Росії міг би бути значним.

Раніше Фіона Гілл казала, що за часів першої президентської каденції Дональда Трампа, Москва дала Вашнигтону зрозуміти, що готова надати необмежений вплив у Венесуелі в обмін на свободу дій в Україні.

Венесуельські переносні зенітно-ракетні комплекси також не змогли значною мірою захистити повітряний простір країни від американських літаків. У жовтні Мадуро хвалився арсеналом Венесуели російських ПЗРК «Іглі». Масове придбання Венесуелою російських ПЗРК у 2017 році давно непокоїло американських чиновників.

Однак на кількох відео було видно момент, коли під час операції військові здійснили запуск із зенітно-ракетного комплексу, і потрапипили під інтенсивний вогонь у відповідь з боку американських літаків. Двоє американських чиновників, знайомих з операцією, припустили, що жорстка відповідь американських військових могла створити перешкоду для інших венесуельських військових стріляти зі своїх ПЗРК.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. За оцінками, під атаки потрапило щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту.

Згодом Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

5 січня у Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною.

7 січня міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинуло 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах.