Франція готує план на випадок, якщо США вирішать захопити Гренландію

Новини

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Париж разом із партнерами опрацьовує план дій на випадок, якщо США вирішать захопити Гренландію.

Про це повідомляє Reuters.

Цю тему обговорять на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Польщі.

Раніше Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп розглядає різні варіанти, як отримати контроль над Гренландією. Він не виключає, що може залучити для цього армію США.

Напередодні дружина Стівена Міллера, радника Трампа з внутрішньої безпеки, опублікувала мапу, де острів Гренландія пофарбований у кольори американського прапора.

Інтерес Дональда Трампа до Гренландії

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Вже в грудні голова парламентського комітету з оборони Данії Расмус Ярлов висміяв заяви Трампа про купівлю Гренландії. Він заявив, що Данія стрімко зростає, тоді як США мають борги, тож скоро Данія зможе купити штати США, а він завжди захоплювався американськими Гаваями та Нью-Гемпширом. За його словами, жителі Гаваїв самі повинні вирішити, чи приєднуватися їм до Данії, адже США «не зможуть розвивати штат з їхніми великими боргами».