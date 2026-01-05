Зеленський хоче, щоб Малюк зосередився на бойових операціях

Новини

Пресслужба СБУ

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб голова СБУ Василь Малюк зосередився безпосередньо на бойових операціях.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в Офісі президента.

Також, за даними джерела, президент обговорює зі співробітниками СБУ, які напрями роботи служби можна посилити. Водночас джерела в СБУ наразі не відповіли на запитання, чи подав Малюк заяву про відставку.

Напередодні командири звернулися до президента з проханням не звільняти Василя Малюка.

Офіційно в Офісі президента не коментують ані можливу заяву Малюка про відставку, ані те, кого президент може розглядати на посаду нового очільника СБУ.

Згідно з законодавством, голову Служби безпеки України призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі служби.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України.