Зеленський призначив ексміністерку фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це він повідомив у своєму дописі на фейсбуку.

За словами Зеленського, Фріланд має значний досвід у сфері економічних трансформацій та залучення інвестицій. Він наголосив, що зараз Україні необхідно посилювати внутрішню стійкість — як для повоєнного відновлення, так і для зміцнення оборони у разі затягування війни.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі Служби.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України.