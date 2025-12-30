Китай залучив 130 літаків і понад 20 кораблів до військових навчань поблизу Тайваню

Новини

Народно-визвольна армія Китаю під час першого дня масштабних військових навчань навколо Тайваню залучила 130 бойових літаків і 22 кораблі ВМС та берегової охорони.

Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню.

У межах маневрів 90 літальних апаратів НВАК, зокрема винищувачі, бомбардувальники та безпілотники, перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яку на острові вважають неофіційним кордоном між материковим Китаєм і Тайванем.

Вони ввійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон протиповітряної оборони Тайваню. За даними відомства, китайські військові відпрацьовували спільні операції з блокади острова та дії, повʼязані з можливим вторгненням.

При цьому тайванське Міноборони зазначає, що китайські військові не порушували повітряний простір острова і не заходили у прилеглі територіальні води. У відповідь військові Тайваню провели навчання зі швидкого реагування.

Тайвань ніколи не входив до складу Китайської Народної Республіки та з 1949 року має власну адміністрацію. Водночас Пекін вважає острів своєю провінцією і не виключає застосування військової сили для встановлення контролю над ним.

Відносини Китаю, Тайваню та США

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.

За даними Міноборони Тайваню, китайські військові літаки щомісяця понад 245 разів входять у зону ППО Тайваню — ще п’ять років тому таких «візитів» було щонайбільше 10. Крім того, щомісяця фіксують приблизно 120 перетинів срединної лінії в Тайванській протоці.

У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Цього літа президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 мільйонів — через бажання домовитись про торговельну угоду з Китаєм і особисту зустріч з його очільником Сі Цзіньпіном.

26 грудня Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 людей у відповідь на постачання зброї Тайваню.