Верховний суд США заборонив Трампу розгорнути Нацгвардію в Чикаго — принаймні поки що
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
Верховний суд США 23 грудня відмовив президенту Дональду Трампу у дозволі відправити війська Національної гвардії до Чикаго. Рішення підтримали шість з девʼяти членів суду.
Про це пише Reuters.
Судді поки що залишили в силі рішення окружного судді з Чикаго, яке блокувало розгортання сотень нацгвардійців. Це відбувається у рамках судового позову, який подали посадовці штату Іллінойс та місцеві лідери. Міністерство юстиції США намагалося дозволити розгортання, поки триває розгляд справи.
У рішенні йдеться, що повноваження президента брати федеральний контроль над військами Національної гвардії можна застосовувати лише за виняткових обставин. А наразі американський уряд не зміг надати достатнє обґрунтування для цього.
- На початку червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.
- На початку серпня Трамп розгорнув нацгвардійців у Вашингтоні. Він пояснив це «високим рівнем злочинності» в місті. 24 серпня військові почали носити там вогнепальну зброю. У жовтні губернатор-республіканець Теннесі розгорнув нацгвардійців в найбільшому місті штату Мемфісі. Ідеї розгорнути Нацгвардію в Мемфісі висунув Білий дім. В усіх містах, де розгортають військових в політиці переважають демократи. Також Трамп також погрожував ввести гвардійців у міста Балтимор та Нью-Йорк.