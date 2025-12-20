У Туреччині знову впав невідомий дрон, імовірно, російський

Новини

У турецькому окрузі Маньяс на заході країни місцеві мешканці знайшли безпілотник, який впав на порожній ділянці. Ймовірно, він належить Росії.

Про це пишуть турецькі видання Haber 7 та Defence Blog.

Дрон не вибухнув і не завдав шкоди, його передадуть на експертизу до Анкари. Defence Blog пише, що це може бути російський розвідувальний дрон «Мерлін-ВР», призначений для розвідки на великій відстані з низьким рівнем шуму.

Ця модель — найдорожчий російський БпЛА-розвідник, вартість якого перевищує $300 тисяч. Водночас офіційних підтверджень, що безпілотник був російський, поки нема.

Це вже не перший подібний інцидент за останні дні. День тому, 19 грудня, в селі Чубуклубала знайшли уламки розвідувального дрона «Орлан» із російськими військовими розпізнавальними знаками.

А 15 грудня турецькі військові збили безпілотник, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем. Його збили в безпечній зоні, подалі від житлових районів, щоб уникнути ризиків для цивільного населення.

Через інциденти Міністерство оборони Туреччини закликало Україну та Росію бути обережнішими, щоб уникнути загроз для турецького повітряного простору.