Уряд Грузії заборонив голосувати з-за кордону на виборах

Парламент Грузії ухвалив нові поправки до виборчого кодексу. Тепер громадяни, які живуть за кордоном, більше не зможуть голосувати на грузинських виборах з інших країн.

Про це пише грузинське медіа Georgia Today.

Закон ініціювала правляча партія «Грузинська мрія». Там кажуть, що рішення потрібне для захисту суверенітету і щоб уникнути «зовнішнього впливу» на вибори. Йдеться і про міські вибори, і про парламентські.

Формально право голосу залишається, але для цього виборцям доведеться приїхати до Грузії в день виборів. Зміни вже схвалили в остаточному, третьому читанні.

Це рішення фактично позбавляє виборчого права значну частину діаспори. За різними оцінками, за межами Грузії проживає близько півтора мільйона громадян, і саме вони традиційно менше підтримують «Грузинську мрію».

Інші зміни в кодексі — обмеження на висування кандидатів, нові правила фотофіксації на дільницях і жорсткіші вимоги до членів виборчих комісій. Наприклад, люди із судимістю, навіть якщо йдеться про штраф, тепер не зможуть працювати у виборчих комісіях.

Також тепер політична партія матиме право висувати на виборах тільки членів партії, а безпартійного кандидата зможуть висувати тільки ініціативні групи. Змінили й правила видворення з дільниці в день голосування — людині, яку вивели з однієї дільниці, заборонять заходити на будь-яку іншу.

Окремо законодавці прописали правила фото і відеозйомки на дільницях. Фотографувати та знімати дозволять тим, хто має право бути на дільниці або на засіданні виборчої комісії, але без запису звуку.

Що відбувається в Грузії

Щоночі з листопада 2024 року демонстранти вимагають відставки уряду, який звинувачують у фальсифікації виборів, підтримці російських інтересів та прийнятті дедалі жорсткішого законодавства проти громадянського суспільства, незалежних медіа і свободи слова.

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести з сутичками в столиці. США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення нею демократичних свобод. Уже в липні 2024 року Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримала право одноосібно сформувати уряд. Європарламент не визнав результатів виборів. Почалися протести.

28 листопада 2024 року голова правлячої партії «Грузинська мрія», який також обіймає посаду прем’єр-міністра, заявив, що питання про початок переговорів щодо євроінтеграції більше не розглядатиметься. Це стало приводом для масштабних протестів, які неодноразово розганяли силовики із застосуванням надмірної сили. Жоден із них не поніс покарання за насильство щодо журналістів і демонстрантів.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Велика Британія заявила про зупинку підтримки грузинської влади й обмеження співпраці з нею. Литва та Естонія розширили санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.