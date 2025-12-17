Politico: Білий дім тисне на країни ЄС, щоб вони не підтримали репараційний кредит Україні

Новини

Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на країни Європейського Союзу, щоб вони не підтримали рішення про репараційний кредит Україні коштом заморожених російських активів. Щоб обговорити деталі репараційного кредиту, лідери країн ЄС 18 грудня зберуться на саміт Європейської Ради.

Про це пише Politico з посиланням на чотири джерела серед європейських посадовців.

Американська кампанія впливу, в межах якої посадовці Білого дому вели неформальні закулісні контакти безпосередньо зі столицями, призвела до того, що Італія, Болгарія, Мальта і Чехія приєдналися до групи країн, які виступають проти кредиту. Раніше проти цього виступала лише Бельгія, оскільки €140 мільярдів заморожених російських активів зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

Ці країни підготували документ, в якому закликають Єврокомісію розглянути альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України в найближчі роки. Вони мають на увазі план Б — випуск спільного боргу ЄС для фінансування України протягом найближчих років. Однак ця ідея має свої проблеми, бо вимагає одностайності, тому її може ветувати премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За проєктом «мирного плану», який узгодили Білий дім і Кремль, Вашингтон хоче використати частину заморожених активів РФ, щоб фінансувати зусилля з відновлення, які очолюють США. Репараційний кредит дозволить Україні самій вирішувати, куди спрямовувати гроші.

5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела писав, що США закликають ЄС не використовувати російські активи для репараційного кредиту Україні. Американці переконували, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

11 грудня The Wall Street Journal з посиланням на джерела писав, що США передали Європі план з відновлення України та інтеграції Росії назад у світову економіку. Американські компанії планують використати приблизно $200 мільярдів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Серед них — величезний новий центр обробки даних, який працюватиме на енергії окупованої ЗАЕС.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.

11 грудня Рада ЄС ухвалила рішення безстроково заморозити російські активи.