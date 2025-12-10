Суд залишив ексмера Одеси Труханова під домашнім арештом
- Олександр Булін
-
Геннадій Труханов / Telegram
Київський апеляційний суд залишив ексмера Одеси Геннадія Труханова під домашнім арештом.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
31 жовтня суд відправив Труханова під домашній арешт до 28 грудня, а також присудив запобіжні заходи іншим вісьмом одеським чиновникам. Мова про справу щодо подій 30 вересня, коли через зливу в Одесі загинули девʼятеро людей, зокрема 9-річна дитина.
Труханова та інших чиновників підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей.
Інші справа Труханова
Також колишнього мера Одеси підозрюють у незаконному заволодінні землею. За даними слідства, у 2016—2019 роках Труханов із поплічниками розробив схему незаконної передачі землі Одеської громади під забудову. Через це громада зазнала збитків на 689 мільйонів гривень.
18 листопада за нього внесли заставу — 42 мільйони гривень. За словами адвоката Олександра Лисака, гроші на заставу дали 25 людей.
- 14 жовтня Труханова позбавили громадянства України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.
- Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
- Розслідувальне видання The Insider стверджує, що СБУ опублікувала підробний паспорт, оскільки документ із таким самим номером належить росіянці Тетяні. Також із номера паспорта випливає, що його видали 2 листопада 2010 року, а не 15 грудня 2015-го, як було зазначено в публікації.