Politico: Японія відмовилася приєднатися до плану ЄС про використання заморожених активів РФ для України

Японія відхилила пропозицію Євросоюзу долучитися до плану з використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів, на яких оголосили про це рішення.

На зустрічі міністрів фінансів G7 8 грудня Японія дала зрозуміти, що не може використати майже $30 мільярдів заморожених російських активів, які зберігаються на її території, для надання Україні кредиту.

Міністерка фінансів Японії Сатсукі Катаяма назвала головними перешкодами юридичні нюанси. Хоча, за інформацією посадовців, справжня причина повʼязана з небажанням США використовувати активи на користь України. Токіо, мовляв, не хоче суперечити рішенню свого ключового союзника.

Єврокомісія хоче, щоб столиці країн ЄС уклали угоду про використання до €210 мільярдів санкційної готівки до саміту лідерів 18 грудня. Цьому чинить опір Бельгія, побоюючись, що їй доведеться повернути повну суму, якщо Росія звернеться по гроші в майбутньому.

Що відомо про репараційний кредит

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.

А 5 грудня Bloomberg з посиланням на джерела серед європейських дипломатів писав, що США лобіювали в кількох країнах ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України. Американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовувати для продовження війни.

8 грудня країни G7 підтримали використання заморожених російських активів для репарацій Україні та заявили, що готові посилити тиск на Росію в разі провалу мирних переговорів.