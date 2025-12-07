Затримання нардепки Скороход, вихід Магамедрасулових із СІЗО і старт програми «3 000 кілометрів Україною». Головне за тиждень

Новини

«Суспільне»

Цього тижня правоохоронці затримали нардепку Анну Скороход за підозрою у вимаганні хабаря, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов і його батько Сентябр вийшли із СІЗО, а «Укрзалізниця» запустила перший етап програми «3 000 кілометрів Україною».

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Вихід Магамедрасулових із СІЗО

Детектива НАБУ Рустема Магамедрасулова 3 грудня звільнили з-під варти. Напередодні його батька Сентябра перевели із СІЗО під нічний домашній арешт.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що прокуратура попросила суд змінити запобіжні заходи, оскільки зменшились ризики: основні слідчі дії завершили, свідків допитали, докази закріпили, а підозрюваний дотримувався своїх обовʼязків.

Також він підтвердив те, про що писав «Бабель»: Офіс генпрокурора забрав матеріали справи Магамедрасулових із СБУ, хоча підслідність справи залишається за спецслужбою. Кравченко заявив, що після завершення перевірки матеріали повернуть до СБУ.

Руслана та Сентябра Магамедрасулових обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ, продажу технічних конопель до Дагестану, а Руслана окремо — в оборудках з конвертаційними центрами. Батько і син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, аби тільки тиснути на НАБУ й скомпрометувати його. Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у листопаді повідомив, що Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Перший етап 3 000 км від «Укрзалізниці»

У середу, 3 грудня, у застосунку «Укрзалізниці» зʼявилася можливість купити квитки за програмою «3 000 км Україною». На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до і з прифронтових міст. Перші маршрути за цією програмою поїхали 5 грудня. Для того щоб купити квиток, потрібно встановити або оновити застосунок і обрати маршрут.

3 000 кілометрів необовʼязково використовувати у грудні 2025 року. Найбільшу кількість місць «Укрзалізниця» пропонуватиме в січні, лютому, жовтні та листопаді.

Заява МАГАТЕ про Чорнобильську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 6 грудня заявило, що після удару дрона в лютому захисна арка над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не може повністю утримувати радіоактивні матеріали. Україна заявляє, що по об’єкту вдарив російський дрон із вибухівкою. Москва це заперечує.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що хоча несучі конструкції арки не постраждали, її захисна здатність «суттєво знизилася». Часткові ремонти вже провели, але потрібне повне відновлення.

Затримання нардепки Скороход

СБУ, НАБУ і САП 6 грудня повідомили, що викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Її імені не повідомляють, але за даними джерела «Бабеля» це нардепка від групи «За майбутнє» Анна Скороход.

Слідчі вважають, що вона разом зі спільниками вимагала з підприємця $250 тисяч. У депутатки провели обшуки, вона підтвердила це в соцмережах. Сама Скороход каже про «прямий тиск на опозицію» і спробу заблокувати її політичну діяльність.

7 грудня САП відомив, що її помічника Вищий антикорупційний суд відправив під варту з альтернативою внесення 4 542 000 гривень.

Атаки на Херсонську ТЕЦ

Росіяни впродовж тижня кілька разів атакували Херсонську ТЕЦ. Після її зупинки без тепла залишилися 470 будинків — це понад 40,5 тисячі абонентів.

У «Нафтогазі» заявили, що після атаки у середу, 3 грудня, станція фактично знищена. Місцева влада зараз шукає альтернативне джерело тепла для будинків, які були підʼєднані до ТЕЦ, і веде перемовини з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами.