Єврокомісія представила два плани фінансової підтримки України — Politico відомі деталі репараційного кредиту

Європейська комісія представила два варіанти фінансової допомоги Україні: репараційна позика за рахунок заморожених російських активів та позика за рахунок бюджету ЄС.

Про це стало відомо з сайту Єврокомісії.

Журналісти Politico отримали доступ до документа Єврокомісії, де вказані деталі, як розподілять кошти з можливої репараційної позики у €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, а також €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Вона є частиною ширшого фінансового пакета вартістю у €210 мільярдів.

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Головним каменем спотикання залишається опір бельгійського уряду щодо кредиту. Бельгія хвилюється, що одна з проросійських країн ЄС, як-от Угорщина чи Словаччина, може заблокувати продовження санкцій проти Росії. У такому разі Брюсселю довелося б одразу повернути Москві гроші, які можуть позичити Україні. Уряд вимагає фінансових гарантій від країн ЄС, якщо Москва успішно поверне гроші.

В оголошенні Єврокомісії йдеться, що план репараційної позики включає гарантії для держав-членів та їхніх фінансових інституцій від можливих дій [Росії] у відповідь.

Напередодні Politico писало, що Єврокомісія запропонувала механізм, який дозволить використовувати заморожені російські кошти без ризику для Бельгії. Щоб забрати в окремих держав-членів можливість блокувати санкції, Єврокомісія пропонує змінити правила їх продовження. Комісія хоче використати статтю 122 Договору про ЄС — вона дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, якщо йдеться про економічну безпеку. Тоді Угорщина не зможе заблокувати продовження санкцій.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Euronews 8 листопада писав, що переговори між Єврокомісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не дали результату.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.