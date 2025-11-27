Сергія Кузнєцова вже екстрадували з Італії до Німеччини — його підозрюють у підриві «Північних потоків»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українця Сергія Кузнєцова вже екстрадували з Італії до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

Про це повідомив омбудсман Верховної Ради Дмитро Лубінець.

Лубінець звернувся до німецької інституції з прав людини, щоб вона стежила за дотриманням прав українця після того, як він прибуде. Також він звернувся до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити об’єктивне розслідування та подальше обвинувачення.

Окремо він підкреслив, що на час подій, які інкримінують Сергію, той проходив військову службу в Збройних силах України, а отже до цієї справи мають застосовуватися гарантії міжнародного гуманітарного права.

До моніторингу судового процесу в Німеччині залучать радника Офісу уповноваженого з прав людини.

За інформацією «Бабеля», Кузнєцова мають доставити у німецьке місто Карслуе, де розташована прокуратура, яка веде розслідування. А 28 листопада має бути суд, на якому мають підтвердити, що це точно Сергій Кузнєцов.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.