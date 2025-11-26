Німеччина виділить Україні €170 мільйонів екстреної допомоги
- Анастасія Зайкова
Через російські атаки на енергетику Німеччина екстрено надасть Україні €170 мільйонів зимової допомоги на інфраструктуру.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, йдеться на сайті уряду.
Загалом Німеччина заклала в бюджет на 2026 рік €11,5 мільярда допомоги Україні. Це на €3 мільярди більше, ніж планували раніше.
Також у вівторок, 25 листопада, уряд Німеччини оголосив, що надасть «Укренерго» ще €32 мільйони на відновлення енергетики через Кредитну установу KfW, повідомляло «Укренерго».
За словами Мерца, Берлін не планує скорочувати підтримку Києва і виступає за використання заморожених російських активів на «репараційну позику» Україні від ЄС.
Суть плану полягає в тому, що якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, то втратить права на свої активи. Однак поки проти плану виступає Бельгія, ЄС не може скористатися активами.
- 15 жовтня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад €2 мільярди. До нього ввійшли системи ППО, радіолокаційні комплекси, артсистеми з високоточною зброєю, ракети й боєприпаси.