Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що приєднався до ЗСУ. Його підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ
- Світлана Кравченко
Фігурант справи про корупцію на закупівлі БпЛА і РЕБ та колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що став військовослужбовцем Збройних сил України.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
«Повертаюся на схід. Тепер як військовослужбовець ЗСУ», — написав Гайдай.
Деталей він не навів.
Ексочільника Луганської ОВА в серпні взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 10 мільйонів гривень. На засіданні суду з обрання йому запобіжного заходу Гайдай заявив, що «коли це все закінчиться», він піде на фронт. За кілька днів Гайдай вийшов із СІЗО під заставу, але залишився під слідством.
У якій справі фігурує Сергій Гайдай
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії.
Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам. Командувач Нацгвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ і САП про корупцію.
Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.
Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:
- ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая;
- народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова;
- начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка;
- командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського;
- власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка;
- директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.
7 серпня за трьох підозрюваних внесли заставу, а саме за Сергія Гайдая, Василя Мишанського і Євгенію Сидельникову. У вересні з-під варти вийшов нардеп Олексій Кузнєцов.