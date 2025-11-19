Запорізьку АЕС підʼєднали до основної лінії живлення, пошкодженої через російський обстріл

Новини

Енергетики відновили роботу високовольтної лінії «Дніпровська» на окупованій Запорізькій АЕС, пошкодженої через російську атаку 14 листопада. Це одна з двох зовнішніх ліній електропередачі станції, яка є основною для її живлення.

Про це повідомили в «Укренерго» та в «Енергоатомі».

Уподовж чотирьох діб ЗАЕС отримувала живлення лише від однієї лінії електропередачі — «Феросплавна».

Після попереднього заживлення відновлена сьогодні лінія працювала менше ніж тиждень, а перед тим була знеструмлена близько пів року — від травня. Причинами відключень є регулярні російські обстріли — через пошкодження дротів стаються обриви та короткі замикання.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС. Десять разів станція втрачала живлення від української енергосистеми повністю.

Що відомо про окупацію Запорізької АЕС

Росіяни окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року — відтоді вона функціонує під їхнім контролем. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У вересні цього року Путін заявив, що РФ готова співпрацювати зі США та Україною в питанні Запорізької АЕС. За його словами, «якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з нашими американськими колегами, ми можемо навіть утрьох на Запорізькій атомній станції попрацювати».

Ще в березні цього року росіяни заявляли, що ЗАЕС — російський ядерний обʼєкт і передача контролю над нею Україні або будь-якій іншій країні неможлива.

У квітні Reuters опублікував мирний план США, в якому пропонувалось, щоб Україна повернула контроль над ЗАЕС. При цьому США управлятимуть станцією і постачатимуть електрику Україні та РФ. У відповідь Україна та ЄС представили свій план — у ньому Україна відновлює контроль над станцією за участі США, Росію в цьому питанні не згадують.

Зараз ЗАЕС підключена лише до однієї зовнішньої лінії електропостачання. В «Енергоатомі» пояснювали: якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме, що Запорізька АЕС втратить зовнішнє живлення станції і запустить аварійні дизель-генератори. Однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і наявністю дизпалива. Таким чином, запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.

30 жовтня масований комбінований удар Росії по українській енергетичній інфраструктурі призвів до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та захищеності країни. 14 листопада ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі — «Дніпровської», яка є основною для її живлення.