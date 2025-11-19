Підрив «Північних потоків»: в Італії завершили засідання у справі про екстрадицію підозрюваного українця Кузнєцова

Новини

У середу, 19 листопада, в Італії завершилося судове засідання у справі про екстрадицію українця Сергія Кузнєцова. Він перебуває в італійській вʼязниці за німецьким ордером через підозру в підриві «Північних потоків».

Про це розповів «Бабелю» адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні.

За його словами, засідання тривало трохи понад годину. Прокуратура Італії була доволі лаконічна та наполягала на екстрадиції Кузнєцова.

Водночас захист підкреслив, що на Кузнєцова поширюється функціональний імунітет, а також те, що супротив агресору під час війни — це не злочин.

«Якщо ми виграємо, суду доведеться направити справу на повторний розгляд знову до суду в Болоньї, бо там знову були процесуальні помилки», — розповів Канестріні.

Він також розповів, що український консул подавав клопотання до суду, аби взяти участь у засіданні. Проте суддя навіть не дозволив йому бути присутнім на слуханнях.

Остаточне рішення суд оголосить або ввечері 19 листопада, або наступного дня.

Українець Сергій Кузнєцов від серпня перебуває у вʼязниці суворого режиму в Італії за підозрою у причетності до підриву «Північних потоків». Щоб захистити свої права на харчування, Кузнєцов голодував з 31 жовтня до 11 листопада і за цей час втратив 9 кілограмів.

Минулого тижня омбудсман Дмитро Лубінець вперше визнав, що Сергій Кузнєцов служив у ЗСУ. А отже, на нього поширюється захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталося три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого в цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку йому інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.