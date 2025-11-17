Німеччина відновить експорт зброї до Ізраїлю

Новини

Німецький уряд зніме заборону на продаж частини озброєнь Ізраїлю з 24 листопада, після досягнення угоди про припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Це рішення дозволить відновити експорт, який був призупинений у серпні.

Представник уряду заявив, що Німеччина залишається відданою підтримці миру між Ізраїлем та Палестиною на основі рішення про дві держави та продовжить брати участь у відновленні сектора Гази.

Німеччина була другим за величиною експортером зброї до Ізраїлю після США, однак у серпні країна оголосила про тимчасове призупинення частини постачань на тлі суспільного тиску через війну Ізраїлю в Газі.

Зупинка торкнулася озброєнь та систем, які могли використовуватися в секторі Гази, але не стосувалася тих, що були необхідні для захисту Ізраїлю від зовнішніх атак.