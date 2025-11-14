Польща відновить роботу двох КПП на кордоні з Білоруссю

Новини

Міністерство внутрішніх справ Польщі 17 листопада знову відкриє два ключові автомобільні прикордонні переходи з Білоруссю.

Про це повідомляє «Польське Радіо».

Таке рішення прийняли через тиск із боку бізнесу і транспортних компаній. Переходи працюватимуть за новою системою вʼїзду-виїзду ЄС, яку остаточно запровадять у 29 країнах до квітня 2026 року.

КПП «Бобровніки — Берестовиця» та «Кузниця — Брузьги» були закриті протягом багатьох років через інциденти з безпекою та політичну напруженість у відносинах з Мінськом.

Заступник міністра внутрішніх справ Віслав Щепанський заявив про економічну вигоду від поновлення роботи переходів і відзначив зменшення ворожих дій уздовж кордону.

Політик також висловив сподівання, що послаблення обмежень може сприяти дипломатичним зусиллям щодо звільнення увʼязненого польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута.

Кордон Польщі з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриває кордон із Білоруссю опівночі 9 вересня через майбутні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які тривали з 12 до 16 вересня.

У ніч проти 10 вересня польські військові вперше збили дрони, які порушили повітряний простір Польщі. Того ж дня Міністерство внутрішніх справ Польщі заявило, що прикордонні переходи з Білоруссю тимчасово залишатимуться закритими.

25 вересня Польща заявила, що знову відкриє кордон з Білоруссю у ніч на 25 вересня.