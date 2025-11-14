Ізраїль отримав тіло ще одного загиблого заручника, якого ХАМАС утримував у Газі
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
ХАМАС передав Ізраїлю тіло 73-річного Мені Годара — заручника, якого вбили під час рейду ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передає Reuters.
ХАМАС та «Ісламський джихад» заявили, що передадуть тіло заручника о 20:00 за місцевим часом, хоча Ізраїль заявив, що не отримував жодного офіційного повідомлення про заплановану передачу.
«Ісламський джихад» стверджує, що останки заручника знайшли в місті Хан-Юнісі на півдні Гази, після смерті тіло перемістили до Гази. Офіційно про смерть Годара повідомили 8 грудня 2023 року.
Ізраїльські експерти ідентифікували Мені Годара менш ніж через три години після повернення тіла. Останки ще трьох заручників досі в Газі.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. Наприкінці травня 2025 року США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази, що включав звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.
- 8 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу його мирного плану. Наступного дня Ізраїль схвалив перший етап мирної угоди з ХАМАС про звільнення заручників.
- 1 листопада Ізраїль заявив, що тіла, які передав ХАМАС, не належать заручникам, однак загиблих поки що не ідентифікували.