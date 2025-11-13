Раднику омбудсмана дозволили перевірити місце утримання в Італії українця Кузнєцова — його підозрюють у підриві «Північних потоків»

Новини

Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram

Апеляційний суд італійської Болоньї дозволив допустити радника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до вʼязниці, в якій сидить підозрюваний у причетності до підриву «Північних потоків» українець Сергій Кузнєцов.

Омбудсман Дмитро Лубінець напередодні написав листа до Апеляційного суду Болоньї, в якому запросив офіційний дозвіл на допуск його представника до місця тримання Кузнєцова, щоб «перевірити стан його здоровʼя та умови утримування».

Лист опинився у розпорядженні «Бабеля». 12 листопада його підписав італійський прокурор, дозволивши таким чином представнику Офісу омбудсмана України відвідати Сергія Кузнєцова у вʼязниці в італійському місті Феррара.

У документі зазначено, що повноваження чинне до 15 листопада 2025 року.

Також у листі до італійського суду Лубінець вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

А отже на нього поширюється захист, передбачений міжнародним гуманітарним правом — зокрема Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими.

Сергій Кузнєцов 31 жовтня оголосив про голодування у вʼязниці суворого режиму в Італії, вимагаючи поваги до своїх основних прав. Там він очікує на остаточне рішення щодо екстрадиції до Німеччини.

Українець написав листа з італійської вʼязниці, де розповів, що до нього ставляться як до «злочинця номер один», утримують разом із підозрюваними членами так званої ІДІЛ та «цинічно ігнорують» його харчові звички. 11 листопада Кузнєцов припинив голодування.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталося три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку йому інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.