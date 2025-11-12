Кабмін відсторонив віцепрезидента «Енергоатому» Якоба Хартмута

Новини

Кабінет міністрів ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалили на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, у межах комплексу заходів для перезапуску менеджменту компанії.

Також уряд доручив тимчасовому виконувачу обовʼязків голови правління відсторонити головного консультанта президента «Енергоатому» Дмитра Басова та ще кількох працівників, причетність яких перевіряють правоохоронці, зокрема:

директора з фінансів і бюджетування;

директора з правового забезпечення;

керівника відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».



Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.