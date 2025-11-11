САП: Міндіч допомагав міністру Галущенку «заступництвом» перед Зеленським

Новини

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що організатор схеми відмивання коштів навколо «Енергоатому» будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Володимиром Зеленським.

Про це прокурор САП Сергій Савицький заявив на засіданні з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи — ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.

Прокурор стверджує, що організаторами схеми виступали двоє бізнесменів: Тимур Міндіч, якого називають другом Зеленського, й Олександр Цукерман.

За словами прокурора, з початку 2025 року Міндіч впливав на тодішніх міністрів енергетики та оборони Германа Галущенка і Рустема Умєрова.

Прокурор стверджує, що за сприяння Галущенка Міндіч контролював фінансові потоки в газі та енергетиці України.

«Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом і використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Миронюка», — зазначив він.

Прокурор також підтвердив, що до схеми залучили й колишнього міністра національної єдності. Цю посаду тоді обіймав Олексій Чернишов.

Крім того, прокурор розповів про те, кому належали псевдоніми на записах, які оприлюднило НАБУ: Шеф — Цукерман, Карлсон — Міндіч, Сигизмунд або Професор — Галущенко, Че Гевара — Чернишов.

Прокурор також заявив, що Ігор Миронюк нібито проводив співбесіду зі Світланою Гринчук на посаду міністра енергетики влітку 2025 року. Гринчук обійняла цю посаду у липні 2025 року замість Германа Галущенка, який став міністром юстиції.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бекофісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.