«Дрон пролетів над головою»: Анджеліна Джолі розповіла про свою поїздку до Миколаєва і Херсону

Новини

Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка цього тижня відвідала південь України, заявила, що поїздка відбувалася під «постійною загрозою» російських дронів.

Про це вона написала у себе в Instagram.

«Загроза безпілотників була постійною і відчутною. У небі чути тихе гудіння. Тут це називають «сафарі на людей» — коли дрони постійно використовують, щоб відстежувати, переслідувати й тероризувати людей», — йдеться в дописі акторки.

Вона також розповіла про момент, коли їй довелося зупинитися й перечекати, поки дрон «пролітав над головами».

«Я була в захисному спорядженні, і для мене це тривало лише кілька днів. А ці родини живуть так щодня», — написала Джолі.

За її словами, місцеві говорили з нею про психологічний тягар життя під постійною загрозою і «про глибший страх — бути забутими світом».

Анджеліна Джолі додала, що її вразила сила й рішучість українських волонтерів. Вона наголосила, що саме таку мужність мали б виявляти уряди країн, щоб зупиняти війни і захищати мирне населення.

Візит Анджеліни Джолі в Україну

5 листопада Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Politico з посиланням на джерела писало, що Джолі перетнула український кордон пішки й не попереджала владу про візит.

Приїзд акторки супроводжувався скандалом. Незабаром після її прибуття в мережі зʼявилось відео Джолі в Миколаївському ТЦК. Місцеві медіа писали, що її кортеж зупинили на блокпості, а працівники ТЦК забрали одного з водіїв. Той виявився тренером з бойового самбо, який супроводжував Джолі як волонтер.

The Telegraph з посиланням на джерела згодом написав, що затримання водія Джолі викликало різке обурення серед українських урядовців. За даними медіа, самого Дмитра за кілька годин відпустили, але наказали зʼявитися до ТЦК пізніше.

Прикордонники 7 Карпатського загону подарували акторці набір національної символіки України та коїн ДПСУ.