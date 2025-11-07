Ексмеру Одеси Труханову збільшили суму застави

Новини

Facebook / Геннадий Труханов

Вищий антикорупційний суд збільшив суму застави для колишнього мера Одеси — з 30 до 42 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Імені фігуранта САП не називає, але з деталей очевидно, що мова про Геннадія Труханова.

Водночас суд відмовився змінювати запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

Справа Труханова

29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками належно не утримувалась.

Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».

31 жовтня Труханову та ще вісьмом чиновникам обрали запобіжні заходи у справі. Труханова відправили під домашній арешт.