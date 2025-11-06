Південна Африка розслідує вербування своїх громадян на війну проти України — вони попросили про допомогу

Новини

Під виглядом трудових контрактів 17 південноафриканців змусили воювати на сході України. Президент країни Сиріл Рамафоса доручив провести розслідування обставин вербування цих людей до діяльності найманців.

Про це пише Reuters.

Ідеться про чоловіків віком від 20 до 39 років, які зараз перебувають на сході України. Вони надіслали листи про допомогу, тепер влада працює над тим, щоб повернути їх додому.

Законодавство Південної Африки забороняє її громадянам брати участь у військових діях або надавати військову допомогу іноземним урядам без офіційного дозволу.

У серпні влада ПАР почала розслідувати вербування жінок для роботи в Росії на заводі в «Алабузі», де розташоване виробництво ударних безпілотників Shahed. На початку 2025 року Студентська комісія БРІКС, що базується в ПАР, опублікувала оголошення про вакансії в будівельному і готельному секторах в «Алабузі» для жінок віком 18—22 років.

Найманці з іноземних країн в Росії

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі встановили факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

Щодо завербованих громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні. Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області.

У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів. У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У жовтні розслідування балканського медіа BIRN показало, що РФ вербує найманців на Балканах для війни проти України.

Автор: Анастасія Зайкова