Офіс омбудсмана вимагатиме доступу до місця тримання українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків». Той голодує у вʼязниці Італії

Новини

Facebook / Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець узяв під особистий контроль ситуацію з утримуванням підозрюваного у підриві «Північних потоків» Сергія Кузнєцова, який оголосив голодування в італійській вʼязниці.

Про це він написав у соцмережах.

Лубінець заявив, що умови утримування українця у в’язниці суворого режиму є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Він нагадав, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, якого звинувачували за аналогічними обставинами у справі про «Північні потоки».

«Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС», — наголосив Лубінець.

Український омбудсман звернувся до омбудсмана Італії та регіону Лаціо з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов для Кузнєцова.

Він додав, що завтра представники Офісу омбудсмана України намагатимуться отримати доступ до місця тримання Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку.

Як раніше повідомив «Бабелю» адвокат Сергія Кузнєцова Нікола Канестріні, з 31 жовтня українець відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації.

Захист повідомляє, що з моменту арешту 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту, сумісну з його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Адвокат закликав адміністрацію вʼязниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися, щоб забезпечити умови, які відповідають конституційним і міжнародним стандартам.

Наразі українець очікує рішення щодо європейського ордера на розслідування й арешт, який видала Німеччина. 27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.