Ексмер Одеси Труханов подав апеляцію на рішення про домашній арешт
- Ольга Березюк
-
Геннадій Труханов / Telegram
Колишній мер Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про це «Суспільному» повідомив адвокат підозрюваного Олександр Лисак.
Коли відбудеться засідання апеляції, наразі невідомо.
Що передувало
29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.
За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками належно не утримувалась.
Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».
31 жовтня Труханову та ще вісьмом чиновникам обрали запобіжні заходи у справі.
- 14 жовтня тоді ще меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України, бо встановили, що він є громадянином РФ і має чинний російський закордонний паспорт. Виконувачем обовʼязків мера Одеси призначили секретаря Одеської міськради Ігоря Коваля.
- Також у місті створили міську військову адміністрацію, яку очолив колишній голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.