Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець Сергій Кузнєцов оголосив голодування в італійській вʼязниці

Getty Images / «Бабель»

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії за підозрою в підриві «Північних потоків», оголосив голодування у вʼязниці суворого режиму.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні.

З 31 жовтня Кузнєцов відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації. Захист повідомляє, що з моменту арешту 22 серпня 2025 року йому не забезпечували дієту, сумісну з його станом здоровʼя, що призвело до погіршення його фізичного стану.

Getty Images / «Бабель»

«Голодування увʼязненого завжди є тривожним сигналом, не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав», — сказав адвокат Нікола Канестріні.

Адвокат закликав адміністрацію вʼязниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися, щоб забезпечити умови, які відповідають конституційним і міжнародним стандартам.

Наразі українець очікує рішення щодо європейського ордера на розслідування й арешт, який видала Німеччина. 27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії. Адвокат Канестріні, зокрема, зазначив, що в суді проти українця використовували докази, які Верховний суд Італії вже визнав недійсними.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

У жовтні 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку закидають, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.