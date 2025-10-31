Новини

Ексмера Одеси Труханова і ще кількох чиновників відправили під арешт у справі про загибель людей через негоду

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Геннадій Труханов / Telegram

Суд 31 жовтня відправив колишнього мера Одеси Геннадія Труханова під домашній арешт у справі про службову недбалість, через яку в місті під час негоди загинули девʼять людей.

Про це пише «Суспільне».

Під арештом він перебуватиме до 28 грудня. Його також зобовʼязали носити електронний браслет.

На засіданні адвокат ексмера Одеси повідомив, що у Труханова досі залишається доступ до державної таємниці.

Також запобіжні заходи обрали ще вісьмом чиновникам. Прокуратура не називає їхні імена, але на той момент посади обіймали:

Що передувало

29 жовтня низці одеських посадовців, включно з колишнім мером Одеси Геннадієм Трухановим, оголосили про підозру в службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії, бо роками не утримувалась належним чином.

Сам Труханов підозру назвав несподіваною, додавши, що «це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи».