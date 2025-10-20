Підрив «Північних потоків»: прокуратура Польщі не оскаржуватиме відмову суду екстрадувати підозрюваного українця до Німеччини

Новини

Окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати відмову в екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини. 17 жовтня таке рішення ухвалив польський суд.

Про це пише польське медіа RMF 24.

Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку йому закидають, «була виконана в контексті злочинної і геноцидної війни, яку від 2014 Росія веде проти України».

Міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що його відомство «дуже завдоволено рішенням незалежного суду». Він додав, що Польща виконала всі формальності, і рішення суду є незалежним.

Міністр зазначив, що рішення ґрунтувалося на правових міркуваннях і політичному контексті війни. Він нагадав, що суд заявив, що Україна, як країна, на яку напала Росія, має право захищатися, зокрема шляхом дій, спрямованих на економічну інфраструктуру агресора.

Журек наголосив, що «ми не можемо карати того, хто захищає свою Батьківщину різними способами». Він зазначив, що газопровід підтримував російську військову машину, а Польща із самого початку виступала проти інвестицій в економіку РФ. Він додав, що Україна сьогодні бореться не лише за захист власних кордонів, а й за безпеку всієї Європи.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.