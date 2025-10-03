Ізраїль утримуватиме активістів, які хотіли «прорвати блокаду Гази», у вʼязниці, що відома жорстоким поводженням з палестинцями

Новини

Israel Foreign Ministry / X

Активістів захопленої Ізраїлем флотилії допомоги сектору Гази, серед яких Грета Тунберг та онук Нельсона Мандели, відправлять до в’язниці Кетзіот у пустелі Негев. Потім їх депортують.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, цю вʼязницю неодноразово критикували за жорстоке поводження з палестинськими ув’язненими.

«Тут утримують палестинців, звинувачених у тероризмі, тому я турбуюся про їхнє благополуччя — це виглядає як покарання. Вони сказали, що це тому, що їх так багато і їх потрібно тримати разом, але я в це не вірю», — сказала Клер Аззугар, батька якої теж затримали.

2 жовтня Ізраїль перехопив нову флотилію із 39 суден, що прямували до Гази з гуманітарною допомогою та іноземними активістами, серед яких була Грета Тунберг. Човни везли в Газу ліки та харчі. Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а має провокаційний характер. ХАМАС назвав перехоплення «злочинним актом» і закликав до публічних протестів.

У відеозверненні, яке оприлюднили після перехоплення флотилії, Тунберг заявила: «Якщо ви дивитеся це відео, значить, я була викрадена і проти моєї волі доставлена ізраїльськими силами. Наша гуманітарна місія була ненасильницькою і відповідала міжнародному праву».

МЗС Ізраїлю запевняє, що заарештовані перебувають у доброму здоровʼї, а чотирьох з них вже депортували. Родичі інших затриманих повідомляють, що їх не відпустять щонайменше до неділі.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен і відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку в червні не змогли виконати пасажири вітрильника Madleen, однак через погодні умови її довелося перервати.

31 серпня флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була Тунберг, знову вирушила з Барселони до Гази, щоб повторно «прорвати облогу». Проте 1 вересня вона повернулася через шторм.

9 вересня флотилія повідомила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі. Внаслідок пожежі пошкоджень зазнали головна палуба і складські приміщення.