Ізраїль вже вдруге затримав флотилію з Гретою Тунберг, яка прямувала «проривати блокаду» Гази

gretathunberg / Instagram

У четвер, 2 жовтня, Ізраїль перехопив 39 суден, що прямували до Гази з гуманітарною допомогою та іноземними активістами, серед яких була Грета Тунберг.

Про це повідомляє Reuters.

На відео з камер, які транслювали прямі ефіри з суден, видно ізраїльських солдатів у шоломах та окулярах нічного бачення, які підіймалися на борт. При цьому пасажири, одягнені в рятувальні жилети, стояли з піднятими руками.

На одному з таких відео, опублікованих МЗС Ізраїлю, також було видно Тунберг, яка сиділа на палубі в оточенні солдатів.

Там зазначили, що кілька суден флотилії «Сумуд» безпечно зупинили, а їхніх пасажирів привезли в ізраїльський порт. У МЗС запевнили, що Грета та її друзі «в безпеці та здорові».

Флотилія, яка вирушила наприкінці серпня, перевозила ліки та харчі до Гази і складалася з понад 40 цивільних суден з близько 500 юристами та активістами. Ізраїль пропустив до анклаву лише один човен.

Перехоплення флотилії викликало міжнародну критику та протести. Зокрема, Міністерство закордонних справ Туреччини назвало дії Ізраїлю «актом терору». Президент Колумбії наказав вислати ізраїльську дипломатичну делегацію після затримання двох колумбійців, а прем’єр-міністр Малайзії засудив дії Ізраїлю через затримання 23 малайзійців.

Ізраїльські чиновники заявили, що місія не є гуманітарною, а носить провокаційний характер. ХАМАС назвав перехоплення «злочинним актом» і закликав до публічних протестів.

Що передувало

У червні Грета Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила на вітрильному судні Madleen до узбережжя Гази з метою «прорвати ізраїльську облогу». Судно, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац тоді доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель зі шведською екозахисницею. Згодом ВМС Ізраїлю затримали човен та відбуксирували його, а вже 10 червня Тунберг зі ще трьома активістами депортували з Ізраїлю.

20 липня до сектора Гази з Італії вирушило ще одне гуманітарне судно, але цього разу без Грети Тунберг. Судно належить організації «Коаліція флотилії свободи». Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли в червні виконати пасажири вітрильника Madleen, однак через погодні умови вона була перервана.

31 серпня флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була Тунберг, знову вирушила з Барселони до Гази, щоб повторно «прорвати облогу». Проте 1 вересня вона повернулася через шторм.

9 вересня флотилія повідомила, що дрон атакував судно Грети Тунберг у Середземному морі. Внаслідок пожежі пошкоджено головну палубу і складські приміщення.