ПАРЄ запровадила щорічну церемонію пам’яті журналістів, присвячену загиблій Вікторії Рощиній

Новини

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про проведення щорічної церемонії вшанування журналістів і воєнних кореспондентів під назвою Victory for Victoria — «Перемога для Вікторії», присвячену закатованій в російському полоні журналістці Вікторії Рощиній.

Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Захід буде присвячений медійникам, які ризикують життям, виконуючи професійний обов’язок, і проходитиме під час осінньої сесії ПАРЄ.

На дебатах і голосуванні були присутні українські журналісти Владислав Єсипенко та Дмитро Хилюк, які теж пройшли полон. Вони поділилися власними історіями про пережите.

«Ця резолюція не тільки про журналістів, це про демократію. Бо там, де немає свободи для журналістів, немає свободи для людей!» — написала Кравчук.

Полон і загибель Вікторії Рощиної

Перший раз у полоні росіян Вікторія Рощина побувала в березні 2022 року. Вона їхала із Запоріжжя в Маріуполь, а опинилася в окупованому Бердянську, де її тримали 10 днів. Там журналістку змусили записати відео, що вона не звинувачує Росію.

За рік, 3 серпня 2023 року, Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж. Після 3 серпня Вікторія не виходила на звʼязок. У травні 2024 року Росія підтвердила, що знову тримає її в полоні.

10 жовтня стало відомо, що Рощина померла під час етапування з Таганрога до Москви. Що стало причиною її смерті та коли це сталося — не повідомляли.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» розповів, що Україна вже мала домовленості про повернення Рощиної додому, найближчим часом вона мала повернутися в Україну.

Офіс генпрокурора 11 жовтня докваліфікував кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, додавши ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу країни — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Тіло Рощиної повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року. Її ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи. За даними Офісу генпрокурора, на тілі журналістки виявили численні ознаки катування і жорстокого поводження. Через стан тіла визначити причину смерті не змогли.

Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло журналістки повернули без деяких внутрішніх органів. Імовірно, так хотіли приховати причину її смерті. Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що виявили на тілі журналістки численні травми — переломи кісток, крововиливи в різних частинах тіла, зламане ребро.

8 серпня в Києві попрощалися з журналісткою, яка загинула в російському полоні.