Зеленський запропонував західним партнерам створити спільний «протиповітряний щит» для захисту від РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує європейським партнерам створити спільний «протиповітряний щит» для захисту від загроз з боку Росії.

Про це він сказав на Варшавському форумі з безпеки, повідомляє Reuters.

«Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, повністю надійний захист від російських повітряних загроз… Це можливо. Україна може протистояти всім видам російських дронів і ракет, і якщо ми будемо діяти разом у регіоні, ми матимемо достатньо зброї та виробничих потужностей», — наголосив очільник держави.

Він також заявив, що ставлення президента США Дональда Трампа до України та безпеки в Європі змінилося після того, як країна-агресорка почала запускати цілі у повітряний простір країн-членів НАТО.

«На сьогодні, на мій погляд, позиція президента Трампа є дійсно збалансованою і підтримує позицію України, хоча, безсумнівно, він хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні», — заявив Зеленський.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.

27 вересня Литва, Данія і Фінляндія також повідомили про фіксування невідомих дронів у їхньому повітряному просторі. У Фінляндії невідомий запустив дрон над електростанцією Валаяскоскі в Рованіємі. У Данії дрони фіксували над кількома об’єктами Збройних сил. А в Литві три дрони літали біля аеропорту Вільнюсу.

28 вересня біля військових обʼєктів Данії знову фіксували невідомі дрони. Того ж дня у Норвегії через невідомі дрони ввечері рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути.