Біля військових обʼєктів Данії другу ніч поспіль фіксують дрони

У ніч проти 28 вересня військові Данії зафіксували невідомі дрони поблизу кількох обʼєктів армії.

Це підтверджує Міністерство оборони країни.

Військові залучили кілька підрозділів для протидії дронам. Деталі інциденту поки що не повідомляють.

Напередодні вночі, 27 вересня, Литва, Данія і Фінляндія також повідомили про фіксування невідомих дронів у їхньому повітряному просторі. У Фінляндії невідомий запустив дрон над електростанцією Валаяскоскі в Рованіємі. У Данії дрони фіксували над кількома об’єктами Збройних сил. А в Литві три дрони літали біля аеропорту Вільнюсу.

Також раніше через проліт дронів у Данії двічі закривали аеропорти. А потім поряд із територіальними водами країни помітили російський військовий корабель «Олександр Шабалін».

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.