Медіа дізнались, хто купить американську частку TikTok

Новини

Американську частку соцмережі TikTok викупить консорціум, до якого входять Oracle, Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake Management LLC. Таку угоду президент США Дональд Трамп планує обговорити цього тижня з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Рамкова угода, представлена 15 вересня високопосадовцями США та Китаю після двох днів переговорів у Мадриді, передбачає створення нової версії застосунку із базуванням у США. Oracle, венчурна компанія Andreessen та Silver Lake отримають частки у новому проєкті.

За попередньою угодою, частка ByteDance у TikTok впаде нижче 20%, щоб виконати вимоги закону США 2024 року, який зобов’язав пекінську компанію продати актив або зіткнутися з блокуванням на американському ринку. Після завершення угоди користувачі застосунку перейдуть на нову платформу. Інженери TikTok у США вже тестують цей застосунок.

Oracle продовжить надавати хмарні послуги TikTok. Oracle вже співпрацює з TikTok у зберіганні даних користувачів у США та інших країнах у рамках багатомільярдного партнерства, відомого як Project Texas.

Однак залишаються невідомими ключові деталі — насамперед ціна одного з найприбутковіших бізнесів ByteDance. Американські операції оцінюються у $35—40 мільярдів, хоча оцінки у сфері технологій стрімко зростають на фоні буму ШІ.

Також незрозуміло, скільки отримає кожен інвестор. Наприклад, Oracle планує взяти лише невелику частку в новому проєкті.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Але після того як Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.