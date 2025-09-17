ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії. Він каже, що приїхав до РФ як турист, а його обманом відправили на війну
- Ольга Березюк
-
Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка взяли в полон громадянина Кенії на ім’я Еванс. Той каже, що його обманом змусили підписати контракт з російською армією.
Свою історію він розповів в інтервʼю, опублікованому бригадою.
За його словами, він приїхав до Росії як турист і провів там два тижні. За день до відʼїзду йому запропонували залишитись в країні та влаштуватись у РФ на роботу. Еванс погодився і підписав документи, які були написані російською, не знаючи, що підписує контракт в армію.
У кенійця забрали телефон і паспорт, відвезли до військового табору. Навчання там він проходив лише тиждень. Разом з ним там були не лише росіяни, а й громадяни Білорусі, Таджикистану та країн Африки.
Чоловік також розповів, що він не розумів російської мови, тож накази йому віддавали, просто хапаючи за одяг зі словами «Йди!».
«Вони кинули мене в ліс. Ось тоді я втік звідти, я не пішов воювати. Я зняв все їхнє військове спорядження і пішов. Я вийшов до українських військових за дві ночі після втечі», — розповів Еванс.
Кенієць зазначив, що вирішив іти до українських військових, бо якби повернувся назад до росіян, його б убили. Чоловіку погрожували смертю, ще коли він казав про небажання воювати. За словами Еванса, коли він потрапив до рук українських солдатів, його нагодували й дали води.
На запитання про обмін Еванс відповів, що готовий до нього, але тільки, щоб його не повертали до Росії.
- Росія активно вербує на війну громадян інших країн. Зокрема, відомо про вербування громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.
- Також росіяни обманом заманюють у РФ і вербують жінок з Африки, змушують їх збирати дрони для війни проти України. Через масовість таких випадків Міністерство в справах жінок ПАР почало застерігати жінок від роботи в Росії.