Трамп вчетверте відклав заборону TikTok у США

Президент США Дональд Трамп 16 вересня вчетверте відтермінував заборону TikTok. Цього разу — до 16 грудня 2025 року.

Про це йдеться в указі, який вже опублікували на сайті Білого Дому.

Протягом цього часу Міністерство юстиції не штрафуватиме TikTok та інші компанії за дії, які інакше підпадали б під закон, включно з розповсюдженням і оновленням застосунків.

Напередодні, 15 вересня Дональд Трамп заявив, що торговельна зустріч між США та Китаєм пройшла «дуже добре». За словами американського президента, країни досягли угоди «щодо певної компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати».

Після цього міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що фінальне рішення щодо TikTok мають ухвалити президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін 19 вересня.

Проте, за його словами, США та Китай узгодили рамкову угоду про передачу прав власності на американські підрозділи TikTok.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США в березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у країні. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав попередній президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Одним зі своїх перших указів після інавгурації 20 січня президент США Дональд Трамп відтермінував заборону TikTok на 75 днів. Нова адміністрація взяла час, щоб визначити заходи, які захистять національну безпеку. До інавгурації Трамп пропонував «відродити» TikTok за умови, що соцмережа принаймні наполовину належатиме американським інвесторам.

Трамп казав, що його адміністрація веде переговори з чотирма різними групами про продаж китайської соцмережі TikTok. І назвав усіх потенційних покупців «прийнятними». Згодом американський президент заявив, що готовий знизити митні тарифи для Китаю, якщо вдасться укласти угоду про продаж TikTok.

У квітні Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після нових мит Трампа. Угоду вже майже уклали. За планом частка китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok, мала бути меншою ніж 20% — тоді застосунок не забанили б у США. Але після того як Трамп увів проти Китаю мито у 54%, Пекін обурився і відкликав угоду.