У Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників

Уламки вже 16 дронів знайшли на території Польщі після нічного нальоту з боку Росії.

Про це повідомляє польське медіа RMF 24.

Один із безпілотників упав на територію підрозділу Військ територіальної оборони у населеному пункті Нове-Място-над-Пилицею — неподалік від Варшави. За даними медіа, тут упав дрон-імітатор «Гербера», він не завдав жодної шкоди.

Про ще одну локацію падіння дрона польське МВС поінформувало ввечері 10 вересня. Це місто Чижув у Буському повіті (Свентокшиське воєводство). У цьому ж воєводстві безпілотники також знайшли розбитими в полі у Собутці та в Смикові.

Уламки дрона знайшли також у селі Бихавка Третя біля Любліна. Там через падіння безпілотника пошкоджено дах господарської будівлі.

Загалом дрони знайшли у Люблінському, Лодзинському, Вармінсько-Мазурському, Мазовецькому та Свентокшиському воєводствах.

Російські дрони вперше збивали над Польщею

Під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі — проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни. За даними Повітряних сил ЗСУ, щонайменше 8 БпЛА вийшли за межі держкордону України в напрямку Польщі.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі порушили щонайменше 19 разів. Уперше дрони залетіли не з України, «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а з території Білорусі. Польська влада назвала інцидент «актом агресії».

Польське видання Polsat News пише, що у Вириках Люблінського воєводства уламки одного з безпілотників влучили в житловий будинок і пошкодили дах будівлі та автомобіль. Люди не постраждали.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька каже, що станом на 11:00 вже знайшли уламки семи дронів і ракети «невідомого походження».

Reuters із посиланням на джерело в НАТО писало, що Альянс не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад.

Через вторгнення російських дронів у Польщу НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору. Ця стаття передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека когось із членів опиняються під загрозою.